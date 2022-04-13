Украина впервые получит тяжелое вооружение от США
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Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 800 миллионов долларов, включая БТР, артиллерийские системы и вертолеты.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам разговора двух лидеров.

"Этот новый пакет помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных нами высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия начнет на востоке Украины.

Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу дополнительных вертолетов".