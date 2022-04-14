Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас всеобщее перемирие в Украине не кажется возможным. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент всеобщее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно не кажется возможным", - сказал Гутерриш на пресс-конференции, не исключая при этом установления локальных режимов прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации.