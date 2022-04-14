https://news.day.az/world/1453013.html "Всеобщее перемирие в Украине не кажется возможным" - генсек ООН
"Всеобщее перемирие в Украине не кажется возможным" - генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас всеобщее перемирие в Украине не кажется возможным. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В настоящий момент всеобщее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно не кажется возможным", - сказал Гутерриш на пресс-конференции, не исключая при этом установления локальных режимов прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации.
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