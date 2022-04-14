Тяжелое ДТП с автобусом в Египте, погибли 10 человек

Десять человек, в том числе пять иностранных граждан, погибли в среду утром в ДТП с участием туристического автобуса на юге Египта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, погибли пять египтян, четыре туриста из Франции и подданный Бельгии. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

По данным портала, авария произошла утром на автотрассе между Асуаном и Абу-Симбелом. По не установленным пока причинам автобус столкнулся с двигавшимся навстречу пикапом, после чего загорелся. В результате принадлежавший туркомпании Misr автобус полностью сгорел.

В числе пострадавших - туристы из Франции и Бельгии, которые направлялись на экскурсию в Абу-Симбел. Им оказывается медицинская помощь.