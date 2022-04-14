Колумбия готова поставлять энергоносители странам Запада, чтобы частично заменить их импорт из России. Об этом в интервью американской телекомпании CNN заявил президент Колумбии Иван Дуке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Страны Северной Америки и Европы] знают наверняка, что более они не могут полагаться на поставки энергоносителей из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ - да", - сказал Дуке, слова которого приводятся в среду на сайте телекомпании.

Лидер Колумбии отметил, что страна готова нарастить добычу нефти, газа, угля. "Сегодня Колумбия может немедленно увеличить [добычу] угля <...>. Мы обладаем одним из самых больших запасов [угля] в мире, и мы не используем его [для производства энергии]", - заявил Дуке. Также он сообщил, что Колумбия нарастит поставки угля в Германию.