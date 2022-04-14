Разъяренный дельфин попытался утопить женщину на глазах у детей

В морском аквариуме города Майами (штат Флорида, США) разъяренный дельфин напал на тренера во время шоу и попытался утопить женщину на глазах у детей. Произошедшее попало на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На записи видно, как дельфин бросается на тренера, в то время как двое других участников шоу вылезают из бассейна, чтобы помочь коллеге. Дельфин еще дважды атакует, толкая ее в воде, пока она пытается доплыть до бортика. Женщине удается вылезти из воды, но видно, что она потрясена произошедшим.

По словам Карпентера, женщина испытывала боль. "Дети радовались и думали, что так и задумано, но взрослые поняли, что что-то пошло не так", - пояснила она. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Нападение совершил 23-летний дельфин по кличке Санденс, который всю жизнь прожил в океанариуме. В дикой природе эти животные часто сражаются с акулами, тараня их головой. Они целятся в живот и жабры хищной рыбы.

Руководство аквариума заявило, что тренер и дельфин случайно столкнулись в воде во время шоу. Было подчеркнуто, что женщина не получила серьезных травм, но на всякий случай находится под наблюдением врачей.