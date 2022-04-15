Граждан Германии предупредили о риске дефицита свинины

Заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг прогнозирует дефицит мясной продукции в стране. Об этом пишет Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, из-за того, что цены на свинину долгое время были низкими, ее производство сократилось. Сейчас цены снова выросли, однако подорожали и корма. В настоящее время фермер получает €1,95 за килограмм свинины, но по расчетам экспертов стоимость продукта должна вырасти до €2,50, чтобы покрывать все расходы. Поэтому скотоводы держат меньше животных.

"Проблема в том, что потребители привыкли к тому, что все всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова - и товара станет еще меньше", - предупредил Хеммерлинг.