https://news.day.az/world/1453053.html Ранняя аномальная жара в Индии - ВИДЕО
Ранняя аномальная жара в Индии - ВИДЕО
На северо-запад Индии пришла аномальная жара. В Дели зафиксирован температурный рекорд - во втором по величине индийском городе воздух прогрелся до 40 градусов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Это необычайно раннее погодное явление для страны. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ситуация может ухудшиться. В последние годы в Индии участились периоды аномальной жары из-за глобального потепления климата.
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