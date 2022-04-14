Ранняя аномальная жара в Индии

На северо-запад Индии пришла аномальная жара. В Дели зафиксирован температурный рекорд - во втором по величине индийском городе воздух прогрелся до 40 градусов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Это необычайно раннее погодное явление для страны. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни ситуация может ухудшиться. В последние годы в Индии участились периоды аномальной жары из-за глобального потепления климата.