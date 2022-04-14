В США испытали лазерную пушку HELWS

В США прошли испытания системы High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой. HELWS интегрировали в состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). Об этом сообщает Defence Turk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе испытаний HELWS успешно поразила два роя из девяти беспилотников. Испытания прошли 31 марта на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мехико. Система HELWS получала данные о цели от ЗРК NASAMS.

Компания Raytheon разрабатывает систему HELWS в рамках программы армии США Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD).

В 2019 году компания Raytheon получила контракт на разработку лазерного комплекса HELWS. Военные хотят получить систему с лазерным излучателем и электронно-оптической станцией. Опытный образец HELWS построили на базе машины Polaris MRZR.