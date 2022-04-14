Части уникального метеорита ушли с молотка в Великобритании

Перьевая ручка из метеорита и кусок небесного тела. У известного магаданского геолога Юрия Прусса свои предметы из метеорита. Их, вспоминает он, ему когда-то подарили друзья. Этот кусок метеорита, предполагает геолог, как раз часть сеймчанского, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мне дарили, я тоже спросил откуда. А мне, ну это, мол, второй вопрос. Ну, второй и второй. Хотя это ненаказуемо, это ж не золото. Метеорит. В общем, он интересен для самой геологии, откуда пришел, элементы, можно спокойно найти элементы, которых нет на земле", - поясняет Юрий Прусс, заслуженный геолог России.

Метеорит Сеймчан нашли в 1967 году. Это металлическая глыба весом 272 килограмма тогда не заинтересовала научное сообщество. А в 2004 году во время новой экспедиции обнаружили новые осколки метеорита.

В них, как оказалось, имеются оливиновые зерна - частички зеленого минерала, который называют строительным материалом Вселенной. И вот в последнее десятилетие части сеймчанского метеорита стали всплывать в США и в Европе. Пользователи Ютуба выкладывают ролики, где распаковывают полученный по почте осколок и рассказывают о его особенностях.

"Это срез метеорита, внутренняя его часть. Он достаточно большой. На границе ядра и мантии железо. Была зеркальная полировка. И вот видно кристаллическую структуру и зеленый цвет. Это оливин. Метеорит явно имеет внеземное происхождение. Кажется, все хорошие метеориты пролетают над Россией. Вспомнить хотя бы челябинский", - комментируют авторы ролика.

В Великобритании даже выпустили коллекционные монеты, украшенные сеймчанским метеоритом. И вот теперь на аукционах в Лондоне продают части метеорита из Сеймчана и даже изделия из него.

Почему именно сеймчанский метеорит вызывает такой интерес у европейцев и американцев, понятно, говорит директор магаданского музея СВКНИИ Марина Фролова. Состав у него редкий, а возраст до сих пор точно не определен. Некоторые ученые считают, что этот метеорит ровесник Солнца.

"Это железокаменный метеорит. Железокаменный метеорит - это довольно-таки уникальная вещь. Сеймчанский - это находка. И среди находок как раз-таки наиболее редки каменные метеориты. Железокаменные более часты. Но их все равно очень мало - около семи процентов", - отмечает Марина Фролова, директор музея СВКНИИ ДВО РАН.