https://news.day.az/world/1453076.html Китайская нефтяная компания CNOOC прекращает работу в ряде западных стран
Китайская нефтяная компания CNOOC прекращает работу в ряде западных стран
Представители китайской нефтяной компании CNOOC заявили, что прекратят работу в ряде стран Запада. Об этом пишет информагентство Reuters. Заводы в США, Канаде и Великобритании приостановят свою работу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В CNOOC началась глобальная проверка перед выходом на Шанхайскую фондовую бирж. В компании хотят привлечь альтернативное финансирование после исключения акций компании из торгов в США в 2021 году.
В CNOOC указали на трудную управляемость активов за рубежом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре