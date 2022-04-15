Китайская нефтяная компания CNOOC прекращает работу в ряде западных стран

Представители китайской нефтяной компании CNOOC заявили, что прекратят работу в ряде стран Запада. Об этом пишет информагентство Reuters. Заводы в США, Канаде и Великобритании приостановят свою работу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В CNOOC началась глобальная проверка перед выходом на Шанхайскую фондовую бирж. В компании хотят привлечь альтернативное финансирование после исключения акций компании из торгов в США в 2021 году.

В CNOOC указали на трудную управляемость активов за рубежом.