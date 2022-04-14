В Японии предупредили о возможном тайфуне

Тайфун "Малакас" может в пятницу охватить отдаленные японские острова Огасавара, расположенные в Тихом океане примерно в 1 тыс. км к югу от Токио. Об этом в четверг сообщило Национальное метеорологическое управление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, этот тайфун способен вызвать оползни и выход рек из берегов, в связи с чем жителей островов призвали проявлять осторожность.

Согласно прогнозу Управления, в пятницу в районе островов Огасавара ожидается сильный ветер с порывами до 50 м/с, может выпасть до 200 мм осадков.