https://news.day.az/world/1453101.html В Японии предупредили о возможном тайфуне
В Японии предупредили о возможном тайфуне
Тайфун "Малакас" может в пятницу охватить отдаленные японские острова Огасавара, расположенные в Тихом океане примерно в 1 тыс. км к югу от Токио. Об этом в четверг сообщило Национальное метеорологическое управление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, этот тайфун способен вызвать оползни и выход рек из берегов, в связи с чем жителей островов призвали проявлять осторожность.
Согласно прогнозу Управления, в пятницу в районе островов Огасавара ожидается сильный ветер с порывами до 50 м/с, может выпасть до 200 мм осадков.
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