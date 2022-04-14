В Подмосковье подросток жестоко избила сверстницу

В одной из школ в городе Истра в Подмосковье подросток избила сверстницу в коридоре школы. Инцидент сняли на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, что девочка таскает сверстницу за волосы, бьет ногами и валит на пол. После этого она начинает со всей силы бить пострадавшую руками и ногами по всему телу, а также дает ей пощечины. Девочка кричит, что ей больно, и несколько ударов приходятся ребенку прямо по голове.

Никто из школьников, находившихся рядом, не вмешивается в конфликт.

Как сообщается на сайте прокуратуры Московской области, ведомство начало проверку.