https://news.day.az/world/1453128.html В Подмосковье подросток жестоко избила сверстницу - ВИДЕО
В Подмосковье подросток жестоко избила сверстницу - ВИДЕО
В одной из школ в городе Истра в Подмосковье подросток избила сверстницу в коридоре школы. Инцидент сняли на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, что девочка таскает сверстницу за волосы, бьет ногами и валит на пол. После этого она начинает со всей силы бить пострадавшую руками и ногами по всему телу, а также дает ей пощечины. Девочка кричит, что ей больно, и несколько ударов приходятся ребенку прямо по голове.
Никто из школьников, находившихся рядом, не вмешивается в конфликт.
Как сообщается на сайте прокуратуры Московской области, ведомство начало проверку.
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