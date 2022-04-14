Момент страшной аварии в России попал на камеру
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В Мурманске на перекрестке проспекта Кольский и Нагорного проезда столкнулись легковые автомобили. 

Момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора. Роликом поделились очевидцы в группе "Мурманск ДТП ЧП", передает Day.Az со ссылкой на ТВ21.