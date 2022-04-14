Брифинг минобороны России

Ракетные войска и артиллерия РФ поразили 770 военных объектов Украины, в том числе зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе девять пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, ЗРК С-300 и склад боеприпасов", - сказал он.

Также авиация ВКС РФ за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них - радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) и артиллерийская батарея. "Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции РСЗО, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сообщил Конашенков.

По словам Конашенкова, ВС РФ ночью уничтожили высокоточным оружием 12 украинских объектов, среди которых два склада вооружения, истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.

"В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника, в том числе в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь - два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, на аэродроме Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2", - заявил Конашенков.