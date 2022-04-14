В России продолжается рост числа случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 348, до 18 041 927. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,06%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 254, до 372 766. Днем ранее было зафиксировано 267 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 3 131, что на 5% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 3 297 случаев госпитализаций. Количество госпитализаций снизилось в 45 регионах и возросло в 31, в 9 субъектах Федерации ситуация осталась без изменений.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 853, до 17 321 116. Днем ранее там заявляли о 28 135 вылечившихся. Доля выписанных пациентов выросла до 96% от общего числа заразившихся.