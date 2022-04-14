В России автомобиль сбил на тротуаре подростка

В Лиде автомобиль с прицепом сбил подростка на пешеходном переходе. Об этом рассказала пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома, передает Day.Az со ссылкой на Grodno24.

Инцидент произошел во вторник, 12 апреля, около 16:00 на ул. Гастелло: 35-летний водитель Volkswagen, в сцепке с растворонасосом, при подъезде к переходу не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 14-летнего пешехода.

Девочку госпитализировали с травмой головы, ушибами челюсти и другими телесными повреждениями.