https://news.day.az/world/1453170.html В России автомобиль сбил на тротуаре подростка - ВИДЕО
В России автомобиль сбил на тротуаре подростка - ВИДЕО
В Лиде автомобиль с прицепом сбил подростка на пешеходном переходе. Об этом рассказала пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома, передает Day.Az со ссылкой на Grodno24.
Инцидент произошел во вторник, 12 апреля, около 16:00 на ул. Гастелло: 35-летний водитель Volkswagen, в сцепке с растворонасосом, при подъезде к переходу не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 14-летнего пешехода.
Девочку госпитализировали с травмой головы, ушибами челюсти и другими телесными повреждениями.
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