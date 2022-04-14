Инфляция в Швеции побила 30-летний рекорд

Инфляция в Швеции выросла в марте до 6,1%. По опубликованным в четверг данным Центрального статистического бюро, это самый высокий показатель за более чем 30 лет, лишь в декабре 1991 года ее уровень составлял 7,8%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В феврале инфляция была 4,5%, что уже называли рекордом. Основными факторами стали цены на электроэнергию, которые за год увеличились на 34%, и на топливо (плюс 46,8%). Продукты питания также стали дороже (+5,8%). Молочные товары подорожали на 6,8%, товары для дома - на 8,1%.

По мнению главного экономиста банка SEB Йенса Магнуссона, главной причиной высокой инфляции являются проблемы, возникшие во время пандемии: нехватка важных металлов и ресурсов, более дорогой транспорт и сбои в глобальных цепочках. Сейчас все усугубляется ситуацией на Украине.

"Осенью добавились резко возросшие цены на энергоносители. А потом все стало еще хуже, когда началась война на Украине, - приводит слова эксперта агентство ТТ. - Так что это сочетание последствий пандемии и текущих геополитических последствий".