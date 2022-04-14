В Финляндии смягчили ковид-ограничения

Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития отменил рекомендацию по ношению защитных масок в общественных местах. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рекомендация носить маску отменяется, за исключением трех случаев", - отметили в институте.

К этим случаям, уточнили там, относится ситуация, когда человек подозревает у себя заражение коронавирусом и из-за этого идет на тест или к врачу. Кроме того, рекомендация надевать маску в общественных местах остается для людей с симптомами дыхательной инфекции, если им необходимо выйти из дома по делам, и тех, кто контактировал с зараженным.

При этом, добавили в институте, каждый житель страны по-прежнему может сам принять решение и использовать маску, даже несмотря на отмену рекомендации.

Всего за время пандемии ковида в Финляндии зафиксировано более 920 тыс. случаев заражения. В настоящее время практически все ограничения, введенные в стране из-за эпидемии, сняты, за исключением ограничений на внешних границах.