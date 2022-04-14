Старейшая в мире горилла отпраздновала 65-летие

Старейшая в мире горилла Фату, привезенная в Европу из Западной Африки, отпраздновала свой 65-й день рождения в Берлинском зоопарке. Об этом пишет издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В честь юбилея для Фату приготовили рисовый пирог, угостили овощами и фруктами. Обезьяна съела все, что было на "праздничном столе".

"Для своего исключительно преклонного возраста Фату - очень энергичная старушка со здоровым аппетитом", - рассказал смотритель зоопарка Кристиан Ауст.

Фату родилась и росла в дикой природе в Западной Африке, а затем была привезена во Францию моряком. Обезьяна попала в Берлинский зоопарк, когда ей было два года, после того как моряк обменял ее, чтобы оплатить свой счет в баре.

После смерти 60-летней гориллы Коло в 2017 году Фату стала самой старой из ныне живущих в мире горилл.