Пара, которой обещали дочь, подала в суд на клинику после рождения сына

В США две матери подали в суд на клинику после того, как у них родился сын, пишет Oddity Central. Как объяснили женщины, врачи обещали им, что это будет девочка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Две женщины, Хизер и Робин Вильгельм-Рутенберг, решили завести ребенка и обратились за помощью к врачам. У супругов было условие: родиться должна девочка. Медики пообещали паре, что выполнят их пожелание, однако на 15-й неделе беременности американки оказались потрясены.

Выяснилось, что из-за врачебной ошибки Хизер беременна мальчиком. По словам женщин, эта новость нанесла им тяжелую эмоциональную травму - теперь они намерены судиться с клиникой. Будущая мать даже планировала сделать аборт, но друзья и семья отговорили ее.

В 2020 году у пары родился сын. Первое время Хизер и Робин не хотели прикасаться к малышу, но спустя два года полюбили ребенка. Теперь пара планирует добиться справедливости и получить компенсацию от больницы.