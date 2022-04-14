Монакский князь Альбер повторно заразился коронавирусом

Князь Монако, 64-летний Альбер II, заболел коронавирусом во второй раз и вынужден отменить запланированную поездку в США. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Княжеский дворец объявляет, что у Его Высочества князя Монако, Альбера II, положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает бессимптомно, и его состояние здоровья не вызывает никаких опасений", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение журналистов.

По словам представителей дворца, князь продолжает работать удаленно и остается на связи с членами своего кабинета, правительства и другими сотрудниками.

Из-за положительного теста князь Альбер был вынужден отменить поездку в Нью-Йорк для участия в гала-вечере Stony Brook Gala. На мероприятии его должны были наградить "за преданность в делах по сохранению и устойчивого развития мирового океана". Вместо князя Альбера на мероприятии будет присутствовать его двоюродный брат Джей Би Келли, а Его Высочество присоединится по видеосвязи.

"Он в порядке, но он не мог лететь", - сказал People друг князя Альбера.

Он также добавил, что правящий князь Монако надеется вернуться к своему обычному графику уже на следующей неделе.