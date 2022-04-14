Илон Маск захотел купить Twitter

Глава Tesla и Space Х Илон Маск выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав "наилучшее и окончательное" предложение, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость акций на премаркете растет на 12,3 процента после того, как бизнесмен заявил, что хочет купить 100 процентов ценных бумаг компании. Акции Tesla упали примерно на 1,5 процента.

Возможная сделка оценивается в 43 миллиардов долларов. В настоящее время состояние Маска составляет около 260 миллиардов долларов. В письме правлению Twitter миллиардер заявил, что, по его мнению, компания "не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в его нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию".

Если сделка не состоится, то Маск пересмотрит свою "позицию акционера". Предложение в размере 54,20 доллара за акцию является "слишком низким" для того, чтобы акционеры или совет директоров могли его принять, считает Адам Крисафулли из Vital Knowledg.