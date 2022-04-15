СМИ восхитились самостоятельностью британской принцессы Анны

Принцессу Анну заметили в аэропорту Сиднея, когда она самостоятельно выносила из частного самолета две большие сумки. Daily Mail сообщает, что очевидцы были впечатлены физической подготовкой 71-летней дочери Елизаветы II, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принцесса Анна совершила четырехдневный тур по Австралии и Папуа-Новой Гвинеи. Последней остановкой королевской особы перед отлетом на родину был аэропорт Сиднея, где фотографы запечатлели ее на трапе самолета. Для перелета дочь британской королевы выбрала образ в стиле casual: кремовые брюки, темно-синий пиджак и белую рубашку. В качестве ручной клади она взяла объемную тканевую сумку Longchamp и небольшой кожаный портфель.

Королевский редактор The Daily Mail Ребекка Инглиш отметила, что Анна сама собирала чемодан, делала макияж и прическу на протяжении всего тура. Несмотря на свой возраст, за четыре для принцесса Анна успела провести 20 встреч. Она путешествовала со своим мужем, 67-летним вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом.

Поездка принцессы Анны - это первый визит членов британской королевской семьи в Австралию после тура принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Королевский визит принцессы Анны входит в программу празднования 70-летия пребывания Ее Величества на троне.