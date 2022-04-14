Китай намерен перерабатывать четверть текстильных отходов

Через три года Китай планирует перерабатывать 25% вещей из текстиля. Об этом сообщает BoF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе, опубликованном Национальной комиссией по развитию и реформам Китая (NDRC) совместно с Министерством промышленности и информационных технологий и Министерством торговли, говорится, что цель кампании - создать систему переработки текстильных отходов к 2025 году.

Ожидается, что четверть одежды из текстиля будет перерабатываться к этому времени, а из этих отходов будут получать 2 млн тонн нового волокна.

Китай решился на преобразования в экологической политике в рамках присоединения к активной борьбе с изменением климата. Страна рассматривает этот шаг как возможность снизить количество выбросов углерода к концу десятилетия и стать углеродно-нейтральной к 2060 году.