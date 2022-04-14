ЕС планирует поэтапный запрет на нефть из РФ
Евросоюз работает над поэтапным отказом от импорта российской нефти.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает издание The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванных европейских дипломатов и чиновников.
"Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - пишет газета.
NYT напоминает, что ЕС использовал похожий подход при введении запрета на российский уголь, выделив четыре месяца на переходный период. В Совете ЕС сообщали, что эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций, начнет действовать с августа 2022 года.
По данным газеты, тему запрета на поставки нефти из РФ не вынесут на обсуждение среди стран-членов ЕС до проведения второго тура президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля. По словам чиновников, такое решение принято с целью "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эммануэля Макрона".
Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС продолжит дебаты о санкциях ЕС против РФ, в том числе речь пойдет о нефти и газе, но пока конкретного решения не принято.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре