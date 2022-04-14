ЦБ Турции сохранил ключевую ставку

Центральный банк Турции в четверг 14 апреля принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 14 процентов.

Решение обнародовано в четверг по итогам заседания Совета по денежной политике ЦБ Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В регуляторе отметили, что сохраняющиеся геополитические риски оказывают негативное влияние на экономическое развитие региона и мира в целом, формируя атмосферу неопределенности.

Неопределенность в области глобальной продовольственной безопасности, высокие цены на сырьевые товары, рост ограничений в энергетике и высокий уровень транспортных расходов привели к росту расходов как для производителей, так и для потребителей, отметили в регуляторе.

Кроме того, в регуляторе отметили, что уровень использования производственных мощностей и иные индикаторы указывают на наличие сильной динамики развития внутренней экономической активности, обусловленной фактором повышения внешнего спроса.