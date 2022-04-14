Генеральная прокуратура Швейцарии в четверг подтвердила, что начала официальное расследование в отношении швейцарской торговой компании Kolma, обвиненной в причастности к мародерству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Swissinfo, инициация процесса последовала за уголовным иском, поданным неправительственной организацией TRIAL International 2 года назад.

В генпрокуратуре также отказались предоставить дополнительную информацию по данному делу, сообщает информационное агентство Keystone-SDAВ.

Kolmar в свою очередь опровергла обвинения после расследования, проведенного совместно со швейцарской неправительственной организацией Public Eye, в ходе которого была выявлена ​​транснациональная сеть торговли нефтью, берущая свое начало в Ливии.

По данным следствия, в 2014 и 2015 годах Kolmar закупила в Ливии более 50 000 тонн газойля, который с помощью вооруженных групп и ряда посредников был перенаправлен на Мальту и складирован.

"Возбуждение судебного разбирательства против швейцарской компании является важным шагом вперед в привлечении к ответственности экономических субъектов, действующих в зонах конфликтов", - заявили в НПО TRIAL.

Эксперты полагают, что это следствие приведёт к организаторам убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, в котором проплаченные западные журналисты пытались ложно обвинить Азербайджан.

Каруана Галиция была более всего известна своим антикоррупционным блогом под названием Running Commentary, который она вела с 2008 года.