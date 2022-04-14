Генпрокуратура Швейцарии расследует скандальное дело, в котором замешана торговая компания Kolma
Генеральная прокуратура Швейцарии в четверг подтвердила, что начала официальное расследование в отношении швейцарской торговой компании Kolma, обвиненной в причастности к мародерству.
Как передает Day.Az со ссылкой на Swissinfo, инициация процесса последовала за уголовным иском, поданным неправительственной организацией TRIAL International 2 года назад.
В генпрокуратуре также отказались предоставить дополнительную информацию по данному делу, сообщает информационное агентство Keystone-SDAВ.
Kolmar в свою очередь опровергла обвинения после расследования, проведенного совместно со швейцарской неправительственной организацией Public Eye, в ходе которого была выявлена транснациональная сеть торговли нефтью, берущая свое начало в Ливии.
По данным следствия, в 2014 и 2015 годах Kolmar закупила в Ливии более 50 000 тонн газойля, который с помощью вооруженных групп и ряда посредников был перенаправлен на Мальту и складирован.
"Возбуждение судебного разбирательства против швейцарской компании является важным шагом вперед в привлечении к ответственности экономических субъектов, действующих в зонах конфликтов", - заявили в НПО TRIAL.
Эксперты полагают, что это следствие приведёт к организаторам убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, в котором проплаченные западные журналисты пытались ложно обвинить Азербайджан.
Каруана Галиция была более всего известна своим антикоррупционным блогом под названием Running Commentary, который она вела с 2008 года.
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