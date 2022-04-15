https://news.day.az/world/1453360.html Байден заявил о готовности лично посетить Украину
Байден заявил о готовности лично посетить Украину
Американский президент Джо Байден заявил о готовности лично посетить Украину.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом он сказал 14 апреля перед посадкой на борт своего самолета.
На вопрос о возможном визите высокопоставленных чиновников США в Украину Байден отметил, что решение принимается.
На уточнение, готов ли он сам поехать в Украину, тот ответил утвердительно.
Ранее американские СМИ писали об обсуждении администрацией Байдена визита высокопоставленных чиновников США в Украину. Речь шла о приезде министра обороны США Ллойда Остина или госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре