Американский президент Джо Байден заявил о готовности лично посетить Украину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом он сказал 14 апреля перед посадкой на борт своего самолета.

На вопрос о возможном визите высокопоставленных чиновников США в Украину Байден отметил, что решение принимается.

На уточнение, готов ли он сам поехать в Украину, тот ответил утвердительно.

Ранее американские СМИ писали об обсуждении администрацией Байдена визита высокопоставленных чиновников США в Украину. Речь шла о приезде министра обороны США Ллойда Остина или госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.