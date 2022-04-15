В Испании автомобиль протаранил Boeing

В аэропорту испанского города Аликанте произошло ДТП с участием хетчбэка Renault Clio и самолета Boeing.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Airlive.

По его данным, в пассажирский Boeing 737-800 врезался автомобиль аэропортовой службы, за рулем которого в момент необычного ДТП никого не было. Водитель вышел из машины и забыл поставить ее на стояночный тормоз, в результате автомобиль покатился и ударился о фюзеляж.

Лайнер получил незначительные повреждения, однако его вылет был задержан на 1,5 часа из-за дополнительной проверки.