Израиль заявил об успешном испытании лазерной системы ПРО

Минобороны Израиля и компания Rafael успешно завершили серию испытаний системы лазерного перехвата ракет и БПЛА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Были успешно перехвачены БПЛА, минометные снаряды, ракеты и противотанковые ракеты в ходе отработки различных сценариев", - говорится в сообщении. Министр обороны Бени Ганц назвал первые успешные испытания лазерной системы ПРО "глобальным прорывом".

"Наша цель теперь - как можно скорее привести систему в рабочее состояние, что обеспечит нас эффективным, дешевым и инновационным средством защиты", - заявил Ганц, слова которого приводит пресс-служба минобороны.

Лазерная ПРО, отличительной чертой которой станут дешевизна использования и практически неограниченный боезапас, будет интегрирована в многоуровневую систему ПВО Израиля.

Начальник отдела исследований и разработок министерства обороны генерал Янив Ротем сказал, что Израилю в ходе завершившихся испытаний впервые удалось перехватить минометные снаряды, ракеты, БПЛА и противотанковые ракеты на сложных дистанциях и временных интервалах. "Лазер меняет правила игры благодаря простой системе управления и значительным экономическим преимуществам.

Наш план состоит в том, чтобы разместить несколько лазерных ПРО вдоль границ Израиля в течение следующего десятилетия", - сказал Ротем.

В марте минобороны Израиля сообщило, что государство выделит сотни миллионов шекелей на разработку и производство лазерной системы ПВО для перехвата ракет, минометных снарядов и БПЛА.

В феврале премьер-министр Нафтали Беннет заявил на конференции Института Национальной безопасности, что на вооружение израильской армии в течение года будут поставлены лазерные системы-перехватчики, которые позволят сбивать выпускаемые по территории страны ракеты, что обойдётся гораздо дешевле, чем нынешняя система ПРО "Железный купол", каждое срабатывание которого пока стоит израильской казне тысячи долларов.