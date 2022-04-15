В Африке пандемия коронавируса быстро отступает

Самое продолжительное сокращение числа новых заразившихся коронавирусом за все время пандемии COVID-19 наблюдается сейчас в Африке.

Об этом сообщила глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в африканских странах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние 16 недель в Африке число регистрируемых еженедельных случаев заболевания COVID-19 постоянно снижалось, а количество смертей в связи с коронавирусом сокращалось в последние восемь недель, - заявила она в выступлении, которое транслировалось на портале ВОЗ. - В начале текущего года на пике вызванной омикрон-штаммом коронавируса четвертой волны в неделю на континенте фиксировалось 308 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. А за неделю, которая закончилась 10 апреля, было выявлено менее 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом".

В целом, по словам Моэти, за последние недели произошло резкое падение в Африке активности коронавирусной инфекции. "На минувшей неделе мы зафиксировали 18 тыс. случаев заболевания COVID-19, что на 29% меньше, чем за предыдущую неделю. За данный временной период количество смертей в связи с коронавирусом сократилось на 37%, до 239 случаев. Такого низкого уровня заражения коронавирусом не отмечалось в Африке с начала пандемии весной 2020 года", - сказала она. Моэти добавила, что ни в одной из стран Африки сейчас не отмечается рост числа инфицированных коронавирусом.

Тем не менее представитель ВОЗ предупредила, что власти африканских стран должны продолжать сохранять бдительность. "Вирус все еще циркулирует среди населения, и существует риск появления новых и потенциально более смертоносных вариантов COVID-19, - подчеркнула Моэти. - Именно поэтому необходимо продолжать вакцинацию населения, поддерживать высокий уровень тестирования и сохранять способность медицинских служб экстренно реагировать на любое развитие событий".

Моэти также призвала правительства стран Африки тщательно взвешивать все риски и выгоды, принимая решения о дальнейших шагах в ослаблении мер по противодействию пандемии коронавируса. "Следует принимать во внимание возможности национальных систем здравоохранения отвечать на новые вызовы, учитывать уровень иммунитета населения к COVID-19, а также социально-экономические приоритеты".