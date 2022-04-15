Анкара разочарована докладом Госдепа США

Турция полностью отвергает необоснованные обвинения в свой адрес, содержащиеся в ежегодном отчете Госдепа США по правам человека в мире. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В ведомстве назвали неуместными включенные в документ утверждения относительно Турции.

"Считаем необоснованные утверждения относительно Турции, содержащиеся в Докладе Государственного департамента США о соблюдении прав человека в мире за 2021 год, неуместными и полностью отвергаем их", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

В МИД выразили сожаление в связи тем, что США все еще не осознали значимость усилий Турции по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, в первую очередь против таких террористических группировок, как YPG/РПК, ИГИЛ, FETÖ и DHKP-C.

В Анкаре отметили, что в отчете обширное место уделено дезинформации, распространяемой террористической организацией FETÖ, которая стояла за попыткой госпереворота в Турции в июле 2016 года. "Тот факт, что ложь FETÖ, стоящей за вероломной попыткой государственного переворота 15 июля 2016 года, широко освещена в докладе, свидетельствует, что, несмотря на все представленные нами конкретные доказательства, Соединенные Штаты продолжают закрывать глаза на деятельность этой террористической организации, предоставляя пространство для ее пропаганды", - говорится в заявлении.

Также в министерстве назвали неприемлемым включение в отчет утверждений, игнорирующих квалифицирование РПК как террористической организации и равносильных поддержке домыслов связанных с террористами кругов.

В заявлении также подчеркивается наличие у Турции твердой решимости защищать и развивать права человека в контексте предыдущих докладов.

"Наше сотрудничество с международными правозащитными механизмами, принятые в Турции Стратегия судебной реформы от 2019 года и План действий в области прав человека от 2021 года - лишь некоторые из конкретных показателей этой решимости", - говорится в коммюнике.

"Призываем Соединенные Штаты сосредоточиться на ситуации с правами человека в своей стране и разорвать партнерские отношения с филиалами террористических организаций, установленные под предлогом борьбы с терроризмом. Турция будет решительно продолжать свои усилия по защите и продвижению прав своих граждан и миллионов людей, которых она приняла на своей территории", - заключили в МИД Турции.