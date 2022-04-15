Бизнесмены Великобритании пожаловались на рост цен

Экономика Великобритании столкнулась с вызовом, которому не было равного уже несколько десятилетий, при этом местные компании и потребители оказались зажаты между ростом цен и падением реальных доходов, сообщается в сюжете телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Товары подорожали, сырье подорожало, и, что особенно важно, подорожали энергоносители и топливо. И это сказывается на стоимости практически всего, что поступает в магазины с полей и заводов. При этом плохая новость состоит в том, что ситуация станет еще хуже", - рассказывает корреспондент Пол Келсо.

По словам представителя компании J&B Wilde Fish & Poultry Мариэллы Гэббатт, расходы на поставки и счета за дизельное топливо увеличились на £1,5 тыс. в месяц.

"Цены, с которыми мы сейчас сталкиваемся, - это просто пытка. Постоянно спрашивают: почему у вас цены растут, почему так происходит? Потому что нам приходится их поднимать, так как все подорожало как минимум на 25-30%", - пояснила она.

Глава лондонской сети кафе Grind Дэвид Абрахамович сообщил, что его бизнес столкнулся с необходимостью повышать зарплаты и платить больше в фонд национального страхования. По его словам, это происходит из-за огромной инфляции.