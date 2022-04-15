Сибири угрожает потоп

Опасный подъем воды ожидается на реках в шести регионах Сибири, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Подтопления возможны из-за образования заторов льда, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В зоне риска Красноярский край, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области, республики Тыва и Хакасия. На текущей неделе продолжатся подтопления талыми водами. Могут пострадать приусадебные участки и объекты инфраструктуры. Опасный прогноз также касается 14 регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.