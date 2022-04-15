Иудеи всего мира встречают Песах

С заходом солнца 15 апреля иудеи встречают свой главный праздник - Песах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Слово "песах" (пасха) имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход".

Праздник связывают с переходом израильтян, ведомых Моисеем, через Красное море. По другой версии, фараон упорно не дозволял израильскому народу уйти, и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Перед этой "казнью египетской" еврейским семьям было велено заколоть ягненка и кровью его помазать косяки дверей. Ангел смерти, видя окровавленную дверь, проходил мимо домов иудеев. Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.

В Песах проводится вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры - в первые два вечера). Перед этим иудеи посещают синагогу. После чего вся семья с гостями собирается вокруг стола. Произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы.

Евреи должны к этой трапезе звать всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.

"В дни Песах нам заповедано "чувствовать себя так, словно это мы вышли из Египта", заявил в поздравлении верующим главный раввин России Берл Лазар.