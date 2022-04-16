Попытка предотвратить авиакатастрофу обернулась для пилотов тюрьмой

Пилотов и бортпроводников канадской чартерной авиакомпании Pivot Airlines заключили в тюрьму после того, как они случайно обнаружили 200 кг кокаина на борту самолета. Об этом пишет National Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, сотрудников авиакомпании арестовали в Доминикане во время подготовки к рейсу в Торонто. Перед вылетом один из пилотов заметил несколько безхозных сумок в отделе технического обслуживания. Приняв неопознанные вещи за бомбу, он сообщил о находке полиции.

Тем не менее, приехавшие на место сотрудники экстренных служб назвали летный экипаж контрабандистами и задержали их. По словам пилота, он лишь попытался предотвратить возможную катастрофу, однако это обернулось для него арестом.

"Недопустимо, чтобы канадский летный экипаж оставался под стражей на время потенциального 12-месячного расследования преступления, которое они даже не совершили", - заявили в Pivot Airlines.

Уточняется, что бортпроводницы и пилоты содержатся в отдельных изоляторах: мужчины находятся в общей камере с обвиняемыми в наркопреступлениях. В настоящий момент власти проводят расследование.