Склад в Новосибирске охватил пожар

Пожар охватил складское помещение в Калининском районе Новосибирска в пятницу, 15 апреля. В настоящее время огонь распространяется на соседний склад, дым виден из разных районов города, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В 10.45 (07.45 по бакинскому времени) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании складского строения в Калининском районе Новосибирска", - заявили ГУ МЧС по региону, уточнив, что в течение шести минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова.

По информации ведомства, горит одноэтажный склад, огонь распространяется на соседнее складское строение.

В 7:40 пожар локализовали на площади 2225 квадратных метров, в 7:55 открытое горение было ликвидировано.