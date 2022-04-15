https://news.day.az/world/1453452.html В Буэнос-Айресе тысячи людей вышли на митинг - ВИДЕО
В Буэнос-Айресе тысячи людей вышли на митинг - ВИДЕО
Тысячи аргентинцев вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе. Демонстранты требуют от властей поддержать бедных, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Инфляция в стране в марте достигла 6,7%. Цены растут рекордными темпами за последние 20 лет. По итогам года инфляция может ускориться до 60%. Правительство пытается увеличить субсидии, но этого недостаточно.
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