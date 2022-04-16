Смертельно опасную болезнь в Австралии объяснили изменением климата

Австралию настигла вспышка смертельно опасного тропического заболевания - японского энцефалита. Его появление на континенте объяснили изменением климата, сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первые пострадавшие от вспышки заболевания люди и животные появились в стране в марте 2022 года. В данный момент известно о 34 случаях заражения австралийцев и трех случаях смерти. Инфекция также ударила по сельскому хозяйству из-за того, что от нее умерло большое число свиней.

Вспышка охватила четыре штата - Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию и Южную Австралию. Климат практически всей страны является нетипичным для распространения тропической болезни, так что власти и остальное население не были готовы к возможному возникновению подобной проблемы. Теперь правительство в спешке начало решать вопрос с дорогостоящим ввозом вакцины от заболевания. Единственный до марта 2022 года случай японского энцефалита в Австралии был зафиксирован 20 лет назад и завершился без летального исхода.

Местные специалисты в области здравоохранения считают, что появление японского энцефалита в Австралии - лишь один из примеров того, как глобальное потепление способствует распространению болезней. Шесть лет назад таяние вечной мерзлоты в Сибири из-за необычайно теплого лета привело к вспышке сибирской язвы. "С ускоряющимся изменением климата мы окажемся в мире страданий. Как мы начинаем видеть, некоторые из болезней, которые в прошлом были ограничены тропической зоной, распространяются", - сообщил заведующий кафедрой лабораторной медицины в Университете Западной Австралии Тим Инглис.

Японский энцефалит вызывает укус инфицированного комара. Переносчики инфекции используют для размножения лужи со стоячей водой - подобные тем, которые образуются в результате сильных тропических ливней. В феврале и марте 2022 года северо-восточное побережье Австралии пострадало от беспрецедентных наводнений. Благодаря им японский энцефалит смог распространиться на сотни километров на юг и запад через комаров, кусающих водоплавающих птиц, лошадей и свиней.

Заболевание, как правило, встречается в жарких азиатских странах - Японии, Китае, Индии, Корее, а также в государствах Океании. Оно ежегодно уносит от 13 до 20 тысяч жизней. В подавляющем большинстве случаев японский энцефалит протекает бессимптомно. Однако примерно треть из тех, кто чувствует у себя симптомы недомогания, умирают, а около половины выживших продолжительное время страдают от осложнений.