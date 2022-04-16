Человечество призвали покупать меньше одежды

Экологи призвали человечество уменьшить объем покупаемой одежды ради спасения планеты. Потребители должны снизить потребление новых вещей на 75 процентов, сообщает портал Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению исследователей, "замедление" моды поможет не только экологии, но и людям. Если каждый житель будет покупать одежду, рассчитанную на длительный срок службы, а после его окончания сдавать ее в переработку, это поможет замедлить темпы глобального потепления.

Для того, чтобы продлить срок службы одежды, специалисты советуют ремонтировать и зашивать вещи, если они порвались или сломались. Старую одежду и обувь можно привести в порядок самостоятельно или в ателье. Вещами также предложили обмениваться с друзьями или отдать незнакомым людям.

Специалисты сообщают, что за последние 15 лет объем производства одежды удвоился, тогда как продолжительность ее носки сократилась на 40 процентов. С начала 2022 года гиганты "быстрой" моды выпустили около 11 тысяч новых моделей одежды вместе взятых. При этом другой популярный бренд Shein разработал почти 315 тысяч моделей. Подобные объемы ведут к загрязнению планеты отходами.