Взрывы и крупный пожар на заводе в США

Крупная авария произошла в четверг днем на газоперерабатывающем заводе Tenawa Haven в американском городе Хейвен. По меньшей мере два человека пострадали. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пожарные прибыли на место около 13:15 (22:15 по бакинскому времени), на их глазах на месте пожара произошло несколько взрывов. Люди, живущие в радиусе трех километров от предприятия, были срочно эвакуированы. Для беспрепятственного подвоза воды к месту происшествия, пожарные перекрыли трассу, ведущую к заводу.

Сообщается, что на данный момент подача газа на заводе приостановлена, но пожар продолжает бушевать. По предварительным данным, два человека получили травмы и были госпитализированы. Их состояние не вызывает опасений.

Местные власти подписали заявление о стихийном бедствии, чтобы позволить государственным ресурсам принять участие в тушении пожара. В настоящее время угрозы для населения нет.