Пыльная буря накрыла район в Казахстане

Пыльная буря накрыла Бейнеуский район Мангистауской области Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Хабар24, из-за плохой видимости затруднено движение на дорогах. Накануне жителям региона пришли SMS-оповещения об усилении ветра до 20 метров в секунду. Метеорологи предупреждают, штормовая погода сохранится в регионе и завтра.

Власти Просят водителей быть предельно внимательными и осторожными во время поездок на участках дороги "Бейнеу-Сайотес", "Бейнеу-Боранкул", "Бейнеу-Тажен". Не советуем выезжать на трассу при отсутствии крайней необходимости.