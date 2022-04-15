Из-за торнадо в Техасе пострадали 23 человека

По меньшей мере 23 человека получили ранения после того, как сильный торнадо пронесся по деревне Саладо, штат Техас, разрушив или повредив 20 домов, передает Day.Az со ссылкой на Forumdaily.

Саладо расположен в округе Белл, между Уэйко и Остином. "Большие деревья выкорчевываются, переворачиваются и обдираются. Здания действительно превратились в руины во многих местах. Повсюду разбросаны линии электропередач, столбы ЛЭП. Торнадо находился на земле около 11 км.

12 пострадавших были доставлены в больницы, один человек получил тяжелые ранения.