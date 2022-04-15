Трагедия во Флориде: подросток умер на глазах у родителей

14-летний мальчик скончался после того, как упал с аттракциона в парке развлечений в Орландо (Флорида). Все произошло в присутствии родителей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Forumdaily.com.

Тревожные кадры инцидента, опубликованные в социальных сетях, показывают, как мальчик падает с аттракциона Orlando Free-Fall в ICON Park примерно на полпути вниз 430-футового (131 м) спуска.

Испуганные свидетели и другие пассажиры аттракциона начали кричать от испуга.

Полиция округа Оранж до сих пор не раскрыла личность 14-летнего мальчика, который скончался после того, как его срочно доставили в больницу.

Аттракцион Orlando Free-Fall открылся в декабре 2021 года и претендует на звание самой высокой отдельно стоящей башни в стране. Его высота 430 футов (131 м) и может вместить до 30 человек.

Аттракцион расположен вокруг гигантской башни. После того как он достигает пикового уровня в воздухе, пассажиры располагаются лицом к земле и падают на скорости до 75 миль (120 км) в час.

Расследование инцидента продолжается.