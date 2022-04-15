Игровая гарнитура спасла мужчину от шальной пули в голову

Житель США чудом не пострадал от шальной пули, попавшей ему в голову. Мужчину спасла игровая гарнитура, в которой он сидел в этот момент, пишет CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 18-летнего Джонатана Гонсалеса из Калифорнии, ночью он играл в PlayStation вместе со своими друзьями по сети, а для того, чтобы меньше шуметь, надел наушники. Спустя некоторое время он почувствовал удар в голову.

"Это было похоже на то, как кто-то бьет вас по голове, а вы в велосипедном шлеме", - вспоминает американец.

Осмотрев комнату, Джонатан увидел в окне пулевое отверстие и нашел на кровати саму пулю. Оказалось, шальной снаряд попал в гарнитуру, после чего отскочил.

"У меня в голове все еще крутится мысль, что я могла потерять сына", - рассказала мать Гонсалеса.

Сам мужчина в результате инцидента не пострадал. Сейчас в деле разбираются полицейские, ищущие стрелка.