В Париже на помойке нашли украденную скрипку за €100 тыс.

Скрипку стоимостью €100000, украденную у музыканта оркестра Елисейских полей, нашла случайная прохожая у мусорных баков в Париже, сообщает Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Раньше скрипка принадлежала музыканту Энрико Тедде, он купил инструмент работы конца XIX века 15 лет назад у венецианского мастера Джулио Дегани, однако в прошлом году его украли, когда музыкант ехал на поезде.

Спустя пять месяцев антикварный инструмент нашли у мусорных баков в центре Парижа. Обнаружившая скрипку женщина выяснила через интернет, кому принадлежит инструмент, и вернула его владельцу. При этом она пожелала остаться неизвестной и не приняла у Тедде вознаграждения, однако согласилась прийти на концерт, посвященный 30-летию оркестра Елисейских полей, который состоится в мае.

Тедде рассказал, что инструмент оказался слегка грязным.

"Она слегка расклеилась, мост чуть-чуть сместился", - сказал законный владелец.