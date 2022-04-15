Ипотека в США рекордно подорожала

Ипотека на 30 лет в США рекордно подорожала за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За неделю средняя ставка поднялась на 0,28 процентного пункта и впервые достигла пяти процентов годовых с 2011 года. На данный момент показатель превышает прошлогодний почти на 2 процентных пункта - в 2021-м средняя ставка составляла 3,04 процента. С начала 2022 года средняя ставка по таким кредитам выросла на 1,89 процентного пункта. Согласно данным сайта со списками недвижимости Realtor.com, это добавило по 300 долларов к ежемесячным платежам по ипотеке на сумму 350 тысяч долларов.

Средняя ставка по 15-летней ипотеке также поднялась. Она превысила четыре процента впервые с 2018 года, достигнув 4,17 процента. Пятилетние кредиты на жилье на данный момент в среднем предоставляются под 3,69 процента годовых. За неделю ставка выросла на 0,13 процентного пункта, а за год - на 0,89 процентного пункта. Расчет сделан на основе данных от 80 кредитных организаций.