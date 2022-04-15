Ангола возвращается на мировой рынок кофе

Ангольский кофе возвращается на мировой рынок и хочет занять на нём лидирующие позиции. В регионах страны, традиционно специализирующихся на выращивании кофе, расширяется производство. Исследования показывают, что быстрее всего развивается компания Café Cazengo, расположенное в сельскохозяйственном районе к востоку от столицы. Это целая кофейная страна, один из центров которой - город Кикулунго, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По словам коммерческого директора компании Камилы Паулы, в колониальные времена именно кофе был мотором экономического развития Кикулунго. Город построили на деньги, вырученные за кофе. Сейчас экспорт идёт главным образом в США, но у компании есть свой интернет-магазин, где кофе можно заказать в любую страну.

Камила Паула приехала в Анголу из Бразилии. И в XIX в. кофе здесь начал выращивать бразилец. К 1970-м гг. Здесь производилось около четверти миллиона тонн в год. Гражданская война, подорвавшая это производство, закончилась 20 лет назад, и Ангола постепенно приходит в себя.

Около половины всего урожая кофе в Анголе производится на 25 тысячах небольших ферм. Другую половину производят 500 крупных хозяйств. По словам Камилы, компания Café Cazengo помогает своим поставщикам увеличивать урожайность и улучшать качество жизни фермеров.

Производители также получают помощь от совместной программы ООН и ЕС по диверсификации ангольской экономики, которая сейчас чрезмерно зависит от нефтедобычи. Главный упор в программе делается на развитии сельского хозяйства, в котором сейчас создаётся 13% ВВП страны.

Один из примеров крупного хозяйства - Фазенда Виссолела. По словам главного управляющего хозяйством Гильерме Диниза, кофе планируется выращивать на плантации площадью в 1000 га, по 100 гектаров на каждый сорт кофе-арабика. 80% этого кофе пойдёт на экспорт.

По словам Гильерме, географическое положение и природные ресурсы Анголы делают её идеальным местом для выращивания кофе.