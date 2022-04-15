В США женщина снова спаслась от похитителя с помощью жеста из TikTok

Жительница Теннесси попросила помощи и избежала похищения, подав рукой сигнал, популяризированный в социальных сетях. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина зашла в круглосуточный магазин и подала знак ладонью о помощи покупателям, прикрывая большой палец четырьмя другими пальцами. На это обратил внимание один из покупателей, который попросил кассира вызвать полицию, а сам сфотографировал номера машины, из которой вышла просившая помощи женщина.

Когда полиция прибыла на место, автомобиль уже выезжал со стоянки. Началась погоня, которая закончилась аварией и попыткой водителя сбежать, однако был задержан. Ему было предъявлено обвинение в похищении человека при отягчающих обстоятельствах и домашнем насилии при отягчающих обстоятельствах.

Использованный женщиной жест был создан Канадским женским фондом в начале пандемии коронавируса, чтобы люди, оказавшиеся в ситуации домашнего насилия, могли незаметно попросить помощи.

Сигнал рукой подается путем прижимания большого пальца к ладони и многократного опускания четырех других пальцев поверх большого. Видео сигнала было распространено в социальных сетях, а также в TikTok в 2020 году во время участившихся случаев домашнего насилия.

Это не первый подобный случай. Так, в ноябре прошлого года медсестра спасла от домашнего насилия жительницу Барселоны после того, как та показала популярный жест из TikTok.