В Москве мужчина вышел из автомобиля на полном ходу

В Москве мужчина вышел из минивэна во время движения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что видео снято на Ленинградском шоссе. На записи видно, как мужчина выходит из открытой двери минивэна, который движется на высокой скорости, и едва не попадает под движущийся по соседней полосе автомобиль.

Информация о пострадавшем не уточняется, как и то, что предшествовало инциденту.